09:59, 12 мая 2026

Российские приставы объявили в розыск сына авторитетного бизнесмена

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Отари Квантришвили (справа). Фото: Александр Федоров / ТАСС

Судебные приставы объявили в розыске сына авторитетного бизнесмена из 90-х Отари Квантришвили. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 44-летний Георги накопил миллионные долги по микрозаймам. Деньги он брал на развитие бизнеса, которым занялся еще в нулевые. Со временем мужчина перестал вносить платежи и задолжал кредитным организациям около пяти миллионов рублей. Иски на эти суммы уже удовлетворили и передали в работу приставам.

Отари Квантришвили был одним из самых влиятельных и авторитетных предпринимателей начала 90-х годов. Его жизнь в апреле 1994 года оборвал точный выстрел из снайперской винтовки, который произвел штатный киллер Орехово-Медведковского ОПС Алексей Шерстобитов (Леша Солдат).

Ранее суд приговорил к 12 годам лишения свободы криминального авторитета из Арсеньева (Приморский край) за занятие высшего положения в преступной иерархии.

