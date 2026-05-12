Российские приставы объявили в розыск сына авторитетного бизнесмена

Shot: Приставы разыскивают сына авторитетного бизнесмена из 90-х Квантришвили

Судебные приставы объявили в розыске сына авторитетного бизнесмена из 90-х Отари Квантришвили. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 44-летний Георги накопил миллионные долги по микрозаймам. Деньги он брал на развитие бизнеса, которым занялся еще в нулевые. Со временем мужчина перестал вносить платежи и задолжал кредитным организациям около пяти миллионов рублей. Иски на эти суммы уже удовлетворили и передали в работу приставам.

Отари Квантришвили был одним из самых влиятельных и авторитетных предпринимателей начала 90-х годов. Его жизнь в апреле 1994 года оборвал точный выстрел из снайперской винтовки, который произвел штатный киллер Орехово-Медведковского ОПС Алексей Шерстобитов (Леша Солдат).

