В Сочи появится новый пятизвездочный отель Mandarin Garden

В Сочи появится пятизвездочный отель с концепцией «все включено» Mandarin Garden 5* — совместный проект холдинга Family Garden, гостиничного оператора Alean Collection и ресторатора Novikov Group. Mandarin Garden расположится на первой береговой линии Черного моря — рядом с собственным пляжем, развлекательным комплексом «Мандарин», Олимпийским парком и яхтенным портом «Имеритинский».

Концепция проекта строится вокруг философии quiet luxury — сдержанной эстетики, приватности и высокого качества жизни пресс-служба Mandarin Garden

Комплекс будет включать 797 гостиничных номеров и 349 резиденций площадью от 55 до 435 квадратных метров. Также здесь откроются фитнес-пространство, четыре бассейна (включая круглогодичный крытый), акватермальная зона с хаммамом и сауной, SPA и центр косметологии. Кроме того, в отеле будут предусмотрены круглосуточная детская инфраструктура площадью почти 1000 квадратных метров с образовательными студиями и анимацией и подземный паркинг.

Гастрономическая концепция проекта создана совместно Novikov Group и Family Garden. В комплексе будут работать ресторан авторской шведской линии с кухнями 10 стран мира, ресторан «а-ля карт», лобби-бар и пул-бар у бассейна.

Над визуальной концепцией Mandarin Garden работает дизайн-бюро finoarte, а финансовым партнером выступает Банк ДОМ.РФ. Продажи стартовали 21 мая.