Кошкович: Зеленский не принял предложение Мерца по Украине из-за безнаказанности

Яна Лаушкина

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х написал, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине из-за безнаказанности.

Кошкович задал риторический вопрос: «Почему он выдвигает требования? Потому что ему все сходит с рук».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес России.

По его словам, украинский лидер способствует эскалации конфликта. Азаров напомнил, что глава государства открыто угрожал ударами по России.