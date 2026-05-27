В России сняли первый нейродоксериал о нераскрытых преступлениях 1990-х

Кино Mail начало выпуск первого в России нейродоксериала. Проект «Нейро_Док» посвящен нераскрытым преступлениям 1990-х, говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

В основу всего производственного процесса проекта лег искусственный интеллект. С его помощью создавались графика, визуализация сценария и алгоритмическая реконструкция событий, оказавшихся не запечатленными на видео.

В первый сезон «Нейро_Дока» вошло шесть серий в вертикальном формате по три минуты каждая. Как утверждают создатели проекта, работа над ним открывает новые возможности для киноязыка.

Сюжет первого эпизода посвящен убийству предпринимателя Павла Капыша в Петербурге 1999 года. Покойного считали нефтяным королем города, и преступление остается нераскрытым.