11:46, 27 мая 2026Культура

В России сняли первый нейродоксериал о нераскрытых преступлениях 1990-х

Кино Mail объявило о создании первого российского нейродоксериала «Нейро_Док»
Евгений Шульгин
Кадр из сериала «Нейро_Док» / Кино Mail

Кино Mail начало выпуск первого в России нейродоксериала. Проект «Нейро_Док» посвящен нераскрытым преступлениям 1990-х, говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

В основу всего производственного процесса проекта лег искусственный интеллект. С его помощью создавались графика, визуализация сценария и алгоритмическая реконструкция событий, оказавшихся не запечатленными на видео.

В первый сезон «Нейро_Дока» вошло шесть серий в вертикальном формате по три минуты каждая. Как утверждают создатели проекта, работа над ним открывает новые возможности для киноязыка.

Сюжет первого эпизода посвящен убийству предпринимателя Павла Капыша в Петербурге 1999 года. Покойного считали нефтяным королем города, и преступление остается нераскрытым.

