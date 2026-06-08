Россиянка в 18 лет заключила контракт и отправилась на СВО после разговора с бойцами

Жительница Башкирии в 18 лет заключила контракт и отправилась на СВО

Жительница Башкирии в 18 лет заключила контракт и отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, год назад россиянка помогала сопровождать один из многочисленных гуманитарных конвоев, которые направляли на передовую. После разговора с бойцами она приняла решение заключить контракт и отправиться на СВО. Выяснилось, что на фронте нужны люди, которые могут оказать первую медицинскую помощь.

Тогда россиянка прошла специальные курсы в подразделении и стала стрелком-санитаром. Полгода девушка провела на СВО, а потом ее часть расформировали. Она вернулась домой, но продолжила помогать военным, собирая гуманитарный груз.

Ранее сообщалось, как россиянин в 18 лет втайне от родителей подписал контракт и ушел на СВО. Сейчас он — старший оператор взвода беспилотных систем.