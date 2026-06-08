Сообщение о дефиците продуктов в Крыму оказалось фейком

Власти Крыма заявили, что республика обеспечена продуктами социальной корзины

Распространившиеся в соцсетях и Telegram-каналах данные о том, что в Крыму и Севастополе наблюдается дефицит продуктов, являются фейком. По словам властей, ажиотаж создан искусственно, республика обеспечена всеми необходимыми товарами.

Публиковались видео с пустыми полками в магазинах, авторы постов жаловались на проблемы с гречкой, сахаром, рисом, мукой, макаронами. Часть товаров, как сообщалось, отпускают в ограниченном количестве в одни руки.

Реального дефицита на полуострове нет: республика полностью обеспечивает себя фруктами, овощами, мясом птицы, зерном. Сахар и крупы завозят из других регионов, поставки не прекращались. По информации министра сельского хозяйства Республики Крым Дениса Кратюка, урожай зерновых ожидается не хуже, чем в прошлом году. И если погода будет благоволить аграриям, сбор овощей оправдает оптимистичные прогнозы. Крым полностью обеспечивает внутренние потребности в продовольственной пшенице, хлебопродуктах, мясе птицы, свинине, говорил также глава полуострова Сергей Аксенов.

Резкий рост спроса на некоторые продукты создан искусственно и спровоцирован пустыми слухами. «Продуктовый ажиотаж имеет психологическое объяснение, он не от потребности в продуктах, не от выросшего потребления, — объяснил доцент кафедры основ российской государственности, заведующий лабораторией социологических исследований Крымского Федерального университета Андрей Зоткин. — Он — от страха человека потерять контроль над ситуацией. Закупка товаров, которые кажутся значимыми, дефицитными, например, тушенки, сгущенки, бакалеи, сахара, соли, свечей, туалетной бумаги и прочего — это своего рода акция самоуспокоения».

Крым полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины, заявил министр сельского хозяйства Денис Кратюк в эфире телеканала «Россия 1». «Этот ажиотаж, который сейчас создан по определенным видам круп, некоторым сырьевым продуктам — абсолютно беспочвенный. Потому что, во-первых — есть (продукты — прим. «Ленты.ру») на складах. Во-вторых — никогда не было объемов на день-два, это всегда было больше. Большинство социальных товаров производится внутри республики», — указал чиновник.

Фейковые сообщения о дефиците товаров активно распространяют в основном оппозиционные и проукраинские каналы. Дезинформация, вероятно, тиражируется, чтобы сорвать туристический сезон в Крым. При этом, несмотря ни на что, туристический сезон на полуострове стартовал. По данным «Ъ», в этом году перевозчики увеличили количество поездов, следующих на полуостров, уже раскуплено более 90 процентов мест на июнь-июль.

Данные о дефиците продуктов питания в Крыму не получили распространения в СМИ. Ряд изданий публиковал материалы с опровержением этих сведений — «МК», aif.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».