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17:48, 9 июня 2026Россия

Появились новые подробности о ситуации на российской нефтебазе после атаки ВСУ

Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае потушили
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае потушили спустя трое суток. Новые подробности о ситуации на объекте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района.

«По информации штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, работы по тушению пожара завершены. Возгорание полностью ликвидировано», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляла около 5 тысяч квадратных метров.

О возгорании на нефтебазе стало известно 6 июня. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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