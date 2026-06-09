Появились новые подробности о ситуации на российской нефтебазе после атаки ВСУ

Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае потушили

Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае потушили спустя трое суток. Новые подробности о ситуации на объекте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района.

«По информации штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, работы по тушению пожара завершены. Возгорание полностью ликвидировано», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляла около 5 тысяч квадратных метров.

О возгорании на нефтебазе стало известно 6 июня. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.