Стало известно о гибели матроса после стрельбы на авианосце США

Stars and Stripes: На американском авианосце John F. Kennedy произошла стрельба

На американском авианосце John F. Kennedy, находящемся на стоянке в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, произошла стрельба. Об этом сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя Военно-морских сил (ВМС) США.

«Примерно в 5:16 утра в субботу, 6 июня, сотрудники экстренных служб прибыли на место инцидента с применением огнестрельного оружия на борту авианосца John F. Kennedy, в результате которого погиб старшина флота Джесси Брасвелл», — говорится в сообщении.

По данным издания, еще один матрос был помещен под стражу до суда, однако обвинения ему пока не предъявлены. Отмечается, что расследование инцидента ведет Служба криминальных расследований ВМС США.

Ранее сообщалось, что авианосная группа ВМС США вошла в Карибское море на фоне угроз Вашингтона в адрес Кубы. В состав группы входят авианосец класса Nimitz, эсминец и вспомогательное судно.