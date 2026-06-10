Чемпион кулачной лиги на видео назвал причину своего задержания в российском аэропорту

В Пулково задержали чемпиона кулачной лиги Акаимова из-за похожего на кастет перстня

В петербургском аэропорту Пулково задержали чемпиона кулачной лиги Top Dog Тимура Акаимова из-за перстня, который на досмотре приняли за холодное оружие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах спортсмен говорит, что причиной задержания стал чемпионский перстень, который приняли за кастет, запрещенный в России. Его узнали полицейские и через 15 минут отпустили.

Акаимов на прошлой неделе завоевал титул в среднем весе, одержав победу в сложнейшем поединке. Вместо поясов в организации награждают чемпионов перстнями с гравировкой — украшение отлито из золота и инкрустировано множеством бриллиантов. Цена на оригинальные кольца превышает три миллиона рублей.

Кулачные бои Top Dog 42 впервые в этом году вошли в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба фонда Росконгресс.