Губернатор приграничного региона России озвучил поставленную перед ним Путиным задачу

Шуваев: Путин поставил задачу обеспечить безопасность Белгородской области

Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить безопасность Белгородской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы приграничного региона России Александр Шуваев, передает РИА Новости.

«Главная цель сейчас является обеспечивание безопасности, а также сохранение развития экономического сектора. Это основная была задача», — обозначил Шуваев.

Врио губернатора подчеркнул, что для него выполнение этой задачи — приоритет, как для человека, находившегося на военной службе.

Вячеслав Гладков ушел с поста губернатора Белгородской области в мае. Врио губернатора приграничного региона Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева.