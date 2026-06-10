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17:04, 10 июня 2026Моя страна

Клад бежавшей от революции купеческой семьи обнаружили в России

Клад бежавших во время революции купцов Кузнецовых обнаружили в Нижнем Новгороде
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ГБУК НО НГИАМЗ

В Нижнем Новгороде во время реставрации старинного особняка обнаружили клад, который, вероятно, пролежал нетронутым более ста лет. Найденные драгоценности принадлежали купеческой семье Кузнецовых, покинувшей Россию во время революции 1917 года. Об этом передает портал «Родина».

Находку сделали в бывшем особняке на Малой Покровской улице. Сейчас в здании располагается военно-медицинская служба Управления ФСБ по Нижегородской области. Во время работ специалисты нашли небольшую коробку, в которой хранились семейные ценности владельцев дома.

В клад вошли 25 ювелирных украшений из золота с драгоценными камнями. Среди них оказались кольца, серьги, браслеты, золотые цепи, перстни с бриллиантами и рубинами, а также редкая брошь-лунница, украшенная россыпью бриллиантов.

Особый интерес у историков вызвали обручальные кольца. На внутренней стороне сохранились имена хозяев особняка, Филетера Павловича Кузнецова и его супруги Валентины Васильевны, а также дата их венчания — 7 февраля 1900 года.

Драгоценности были спрятаны в обычной картонной коробке из-под туалетного мыла. Рядом специалисты нашли серебряные солонки, завернутые в номер газеты «Новое время» за июль 1917 года. Благодаря этому удалось точнее определить время, когда владельцы могли спрятать свои ценности.

Ранее стало известно, что на затонувшем у берегов России пароходе нашли таинственный груз.

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