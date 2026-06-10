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17:33, 10 июня 2026Россия

Путин подписал закон об аресте имущества одной категории россиян

Президент Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян
Майя Назарова

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества одной категории граждан. В указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов, говорится об уехавших соотечественниках, действующих против интересов РФ.

В документе, одобренном главой государства, подчеркивается, что меры будут применяться в случае дискредитации Вооруженных сил, призывов к санкциям, пропаганды нацистской символики, производства и распространения экстремистских материалов, а также неуплаты штрафа за такие правонарушения.

Мера может затронуть не только недвижимость, но и деньги на банковских счетах уехавших россиян. Имущество таких граждан можно будет арестовывать уже на этапе составления административного протокола.

Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением зачислять пенсию иноагентам на спецсчета. Он подчеркнул, что для получения выплаты уехавшим нужно будет вернуться в Россию и «ответить по заслугам».

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