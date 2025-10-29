Россия
16:46, 29 октября 2025

В Госдуме предложили зачислять пенсию иноагентам на спецсчета

Спикер Госдумы Володин предложил зачислять пенсию иноагентам на спецсчета
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением зачислять пенсию иностранным агентам на специальные счета. Своей инициативой он поделился с коллегами во время пленарного заседания, передает ТАСС.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что для получения выплаты иноагентам нужно будет вернуться в Россию и «ответить по заслугам».

«У нас что получается? Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, другим городам европейским, а пенсию получает из России», — возмутился председатель Думы.

По мнению Володина, иноагентов финансируют из-за рубежа. Те работают с зарубежными структурами, делая все для подрыва интересов России, уверен он.

До этого сообщалось, что спикер Госдумы напомнил странам Европы про древний закон отрубания рук ворам.

