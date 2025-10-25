Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:22, 25 октября 2025Мир

В России напомнили Европе про древний закон отрубания рук ворам

Володин: Это воровство, ЕС придется вернуть украденные активы РФ с процентами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВоры в законе:

Фото: BY-_-BY / Shutterstock / Fotodom  

Европейским странам, замешанным в воровстве российских активов, придется вернуть украденное с большими процентами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия считает воровством и «даже открытым грабежом» предложение Европейского союза (ЕС) потратить свои замороженные активы, за такие решения придется отвечать будущим поколениям.

«Будем требовать вернуть украденное. В древние времена тем, кто воровал, отрубали руку. В жестокости всех превзошли именно европейские государства. Наверно, они хорошо знали менталитет тех, кто пошел по пути краж и грабежа», — подчеркнул спикер. Он полагает, что «ряд руководителей европейских стран мозгами и из-за плохой наследственности остались в Средневековье».

Ранее сообщалось, что страны ЕС в случае конфискации активов России в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.

На сегодняшний день у России на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов примерно на 224,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Неизвестно, сколько из этих средств принадлежит Банку России. При этом отмечается, что в 2025 году они приносили Euroclear около 90 процентов доходов от всех российских активов, а в 2024-м — менее 80 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа точная дата завершения украинского конфликта

    Названа самая вредная для зубов сладость

    В России отреагировали на удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

    Названы неожиданные способы поставки наркокартелями кокаина в Европу

    Депутатов российского региона обвинили в смерти десятилетнего ребенка

    Украинская оборона на юге Красноармейска рухнула

    В России создали магнит для чумы

    Названы подробности о подравшихся лопатами мигрантах в Москве

    Звезда «Универа» объяснил решение вернуться в сериал страхом порчи

    В России ужесточат одну статью Уголовного кодекса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости