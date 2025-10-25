Мир
08:13, 25 октября 2025Мир

Раскрыты потери ЕС в случае конфискации российских активов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) в случае конфискации активов России в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

На сегодняшний день у России на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов примерно на 224,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Неизвестно, сколько из этих средств принадлежит Банку России. При этом отмечается, что в 2025 году они приносили Euroclear около 90 процентов доходов от всех российских активов, а в 2024-м — менее 80 процентов.

Отмечается, что если эти средства будут конфискованы, то объединение может лишиться 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что у ЕС нет четкого ответа на вопрос о законности конфискации российских замороженных активов. По его словам, страны — члены Евросоюза обязаны гарантировать немедленную компенсацию РФ, если она «когда-либо вернет себе законное право собственности на эти средства».

