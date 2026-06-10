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14:55, 10 июня 2026Экономика

Россия резко нарастила поставки продовольствия в страны СНГ

«Агроэкспорт»: Поставки продукции российского АПК в ЕАЭС выросли на 28 % в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

По итогам первого квартала 2026 года суммарные объемы поставок продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросли на 28 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте отгрузок отечественного продовольствия в государства СНГ сообщает Telegram-канал федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период экспорт в физическом выражении достиг порядка 3,6 миллиона тонн. Совокупная стоимость поставок за это время выросла на 22 процента год к году и превысила 2,3 миллиарда долларов, уточнили аналитики. Достигнутые результаты оказались максимальными для этого периода времени как в натуральном, так и в денежном выражениях.

Ключевым импортером продукции российского АПК стал Казахстан. Отгрузки в этом направлении составили более 2,3 миллиона тонн. В топ-3 покупателей также вошли Белоруссия (около 890 тысяч) и Киргизия (свыше 220 тысяч). Четверку лидером замкнула Армения с результатом более чем 90 тысяч тонн, заключили эксперты.

Главным рынком сбыта российской агропродукции в рамках СНГ остается Казахстан. В этом году центральноазиатское государство упрочило свои позиции, нарастив импорт отечественного продовольствия до миллиарда долларов в денежном выражении. Самыми востребованными видами продукции оказались пшеница, сахар, подсолнечное масло и шоколадные лакомства.

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