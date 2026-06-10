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Из жизни
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19:33, 10 июня 2026Из жизни

У питонов-захватчиков появился соперник в лице болотных угрей

В США угри-захватчики начали обгонять питонов по масштабу ущерба для экосистем
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mohammed Al-Farook / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Флорида у инвазивных темных тигровых питонов появился вид-конкурент — азиатские болотные угри. Об этом сообщает The Palm Beach Post.

Азиатский болотный угорь, которого эксперты уже прозвали «водным питоном», оказался невероятно живучим и прожорливым хищником. Эта змеевидная рыба способна дышать воздухом, переползать по суше между водоемами и пережидать засуху, зарывшись в ил на несколько месяцев. Впервые угрей-захватчиков заметили в каналах Флориды в 1997 году, и почти 15 лет ученые считали их безобидными — пока те не добрались до заболоченных территорий национального парка Эверглейдс.

Согласно исследованию 2024 года, в некоторых районах парка популяции речных раков сократились на 99 процентов, а мелких рыб — на 46-99 процентов. В одном из районов, Тейлор-Слоу, общая биомасса упала на 68 процентов, а кормовая база для гнездящихся птиц — на 80 процентов. Таким образом, в лице угрей питоны получили серьезного соперника — первые уже начали обгонять питонов по масштабу ущерба для местных экосистем.

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«Не хочу умалять опасность питонов, но с точки зрения Эверглейдс болотный угорь страшнее», — заявил эколог Марк Кук из Южно-Флоридского управления водных ресурсов. Его коллега, акватический эколог Нейтан Дорн, добавил: «Это хищник, с которым система никогда раньше не сталкивалась».

Угри, по словам ученых, начали захватывать новые территории от Орландо до Флорида-Бей. Эффективного метода борьбы с ними не существует.

Ранее ученые впервые зафиксировали, как местные стервятники помогают людям бороться с темными тигровыми питонами. Птицы уничтожают змеиные яйца.

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