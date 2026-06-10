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08:22, 10 июня 2026Экономика

В Госдуме назвали способ увеличить отпускные

Депутат Свищев: Отпускные можно увеличить за счет учета премий и выбора месяца для отдыха
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Отпускные можно увеличить, если при расчете среднего заработка учесть все виды премий, надбавок и доплат. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, в расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, а также любые другие выплаты, связанные с оплатой труда.

Кроме того, на итоговую сумму влияет выбор месяца отпуска. В месяцах с большим количеством рабочих дней размер отпускных в пересчете на совокупный доход может оказаться выше. Парламентарий также напомнил, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, не сокращают его продолжительность, но отдельно не оплачиваются.

Ранее стало известно, что многие молодые россияне отказываются от отпуска ради покупки квартиры.

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