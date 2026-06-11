11 июня в России проходит День рассеянного склероза, посвященный борьбе с этой болезнью. В разных уголках планеты отмечают День рождения Жака-Ива Кусто. Православные вспоминают события I Вселенского Собора. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 11 июня — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Общероссийский день рассеянного склероза
Рассеянный склероз — это заболевание, при котором иммунная система человека атакует ткани головного и спинного мозга. В числе симптомов: ухудшение зрения, утомляемость, нарушение равновесия при ходьбе, слабость в конечностях. Вылечить рассеянный склероз невозможно, однако с помощью лекарств можно нивелировать симптомы.
Впервые Общероссийский день рассеянного склероза провели в 2010 году. В нем принимают участие медицинские вузы, научно-исследовательские институты и учреждения здравоохранения. Как правило, они проводят просветительские мероприятия, посвященные профилактике и лечению опасного заболевания.
Праздники в мире
День Жака Ива Кусто
11 июня 1910 года родился легендарный ученый — исследователь океанов Жак-Ив Кусто. В течение жизни он совершил тысячи погружений и снял об этом 150 фильмов. За свою работу Кусто получил получил два «Оскара» и «Золотую пальмовую ветвь».
Исследователю удалось привлечь внимание общественности к актуальным проблемам океана: загрязнению, незаконному промыслу, изменениям климата и многим другим. Кроме того, именно Кусто изобрел акваланг и первую подводную камеру, сделав возможными документальные съемки под водой.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 июня
- День поиска новой звезды;
- День студента в Гондурасе;
- Дeнь соседа в Аргентине;
- День военно-морских сил Бразилии;
- День кукурузы в початках в США.
Какой церковный праздник 11 июня
День памяти святителя Луки, архиепископа Симферопольского
Святитель Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, жил на рубеже XIX-XX веков. Он был знаменитым ученым, профессором, одним из основателей регионарной анестезии и гнойной хирургии. Всю жизнь он проработал врачом и лечил людей в разных уголках России. Однако в самый разгар антирелигиозной пропаганды, доктор решил принять священный сан.
В 1923 году Валентин был пострижен в монахи с именем Лука и стал епископом. За преданность вере ему пришлось пройти лагеря, позже Лука участвовал в Великой Отечественной войне. В 1946 году его возвели в сан архиепископа. За выдающиеся научные труды святитель Лука был награжден Сталинской премией I степени, за участие в Великой Отечественной войне — медалью «За доблестный труд». До конца своих дней Лука совмещал докторскую практику с епископским служением. В 2000-м его причислили к лику святых.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 июня
- Память I Вселенского Собора (325);
- Собор святых Красноярской митрополии;
- День памяти мученицы Феодосии девы, Тирской;
- День памяти блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского;
- Обретение мощей преподобного Иова Анзерского.
Приметы на 11 июня
- Если 11 июня весь день идет дождь, то будет богатый урожай хлеба;
- Кукушка кричит — к ясной погоде;
- Если ночь на 11 июня теплая и звездная, значит, урожай будет богатым.
Кто родился 11 июня
Хью Лори (67 лет)
Британский актер Хью Лори родился 11 июня 1959 года в Оксфорде. Известность пришла к нему после съемок в британских сериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори», «Дживс и Вустер». Всемирно известным актер стал благодаря главной роли в сериале «Доктор Хаус».
Лори изменил свое амплуа комедийного актера и создал образ мрачного и бестактного циника, который, однако, стремится спасти безнадежных пациентов. Роль Доктора Хауса принесла актеру два «Золотых глобуса».
Денис Мацуев (51 год)
Пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года. Мировая слава пришла к музыканту в 1998 году, когда он завоевал Гран-при Международного конкурса пианистов в Париже и был удостоен первой премии XI Международного конкурса имени Петра Чайковского.
Денис Мацуев — один из самых популярных пианистов в мире, его репертуар включает произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса и других великих классиков.
Кто еще родился 11 июня
- Веня Д’ркин (1970-1999) — российский рок-музыкант, бард;
- Шайя Лабаф (40 лет) — американский актер;
- Питер Динклейдж (57 лет) — американский актер и кинопродюсер;
- Рихард Штраус (1864-1949) — немецкий композитор;
- Виссарион Белинский (1811-1848) — русский публицист и литературный критик.