11 июня в России проходит День рассеянного склероза, посвященный борьбе с этой болезнью. В разных уголках планеты отмечают День рождения Жака-Ива Кусто. Православные вспоминают события I Вселенского Собора. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 11 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Общероссийский день рассеянного склероза

Рассеянный склероз — это заболевание, при котором иммунная система человека атакует ткани головного и спинного мозга. В числе симптомов: ухудшение зрения, утомляемость, нарушение равновесия при ходьбе, слабость в конечностях. Вылечить рассеянный склероз невозможно, однако с помощью лекарств можно нивелировать симптомы.

Впервые Общероссийский день рассеянного склероза провели в 2010 году. В нем принимают участие медицинские вузы, научно-исследовательские институты и учреждения здравоохранения. Как правило, они проводят просветительские мероприятия, посвященные профилактике и лечению опасного заболевания.

Фото: Micheile Henderson / Unsplash

Праздники в мире

День Жака Ива Кусто

11 июня 1910 года родился легендарный ученый — исследователь океанов Жак-Ив Кусто. В течение жизни он совершил тысячи погружений и снял об этом 150 фильмов. За свою работу Кусто получил получил два «Оскара» и «Золотую пальмовую ветвь».

Исследователю удалось привлечь внимание общественности к актуальным проблемам океана: загрязнению, незаконному промыслу, изменениям климата и многим другим. Кроме того, именно Кусто изобрел акваланг и первую подводную камеру, сделав возможными документальные съемки под водой.

Жак Ив Кусто. Фото: Keystone Pictures USA / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 июня

День поиска новой звезды;

День студента в Гондурасе;

Дeнь соседа в Аргентине;

День военно-морских сил Бразилии;

День кукурузы в початках в США.

Какой церковный праздник 11 июня

День памяти святителя Луки, архиепископа Симферопольского

Святитель Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, жил на рубеже XIX-XX веков. Он был знаменитым ученым, профессором, одним из основателей регионарной анестезии и гнойной хирургии. Всю жизнь он проработал врачом и лечил людей в разных уголках России. Однако в самый разгар антирелигиозной пропаганды, доктор решил принять священный сан.

В 1923 году Валентин был пострижен в монахи с именем Лука и стал епископом. За преданность вере ему пришлось пройти лагеря, позже Лука участвовал в Великой Отечественной войне. В 1946 году его возвели в сан архиепископа. За выдающиеся научные труды святитель Лука был награжден Сталинской премией I степени, за участие в Великой Отечественной войне — медалью «За доблестный труд». До конца своих дней Лука совмещал докторскую практику с епископским служением. В 2000-м его причислили к лику святых.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 июня

Память I Вселенского Собора (325);

Собор святых Красноярской митрополии;

День памяти мученицы Феодосии девы, Тирской;

День памяти блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского;

Обретение мощей преподобного Иова Анзерского.

Приметы на 11 июня

Фото: Josh Hild / Unsplash

Если 11 июня весь день идет дождь, то будет богатый урожай хлеба;

Кукушка кричит — к ясной погоде;

Если ночь на 11 июня теплая и звездная, значит, урожай будет богатым.

Кто родился 11 июня

Британский актер Хью Лори родился 11 июня 1959 года в Оксфорде. Известность пришла к нему после съемок в британских сериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори», «Дживс и Вустер». Всемирно известным актер стал благодаря главной роли в сериале «Доктор Хаус».

Лори изменил свое амплуа комедийного актера и создал образ мрачного и бестактного циника, который, однако, стремится спасти безнадежных пациентов. Роль Доктора Хауса принесла актеру два «Золотых глобуса».

Хью Лори. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года. Мировая слава пришла к музыканту в 1998 году, когда он завоевал Гран-при Международного конкурса пианистов в Париже и был удостоен первой премии XI Международного конкурса имени Петра Чайковского.

Денис Мацуев — один из самых популярных пианистов в мире, его репертуар включает произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса и других великих классиков.

Кто еще родился 11 июня