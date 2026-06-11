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16:07, 11 июня 2026Ценности

Лолита появилась на публике в украшениях за 2,4 миллиона рублей

Певица Лолита Милявская появилась на публике в украшениях за 2,4 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская появилась на публике в дорогостоящих украшениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

62-летнюю исполнительницу запечатлели с золотистыми серьгами и массивной цепочкой с кулоном американского бренда Tiffany. Стоимость данных изделий составила около 2,3 миллиона рублей.

Кроме того, знаменитость надела очки с затемненными линзами. Отмечается, что их можно приобрести за 128 тысяч рублей. Так, общая стоимость выбранных звездой изделий — примерно 2,4 миллиона рублей.

В апреле Лолита Милявская ответила на слухи о пластических операциях.

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