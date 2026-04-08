15:46, 8 апреля 2026Ценности

62-летняя Лолита ответила на слухи о пластике

Певица Лолита Милявская заявила, что отказалась от пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская ответила на слухи о пластических операциях. Ее комментарий публикует KP.RU.

62-летняя исполнительница на вопрос об изменениях во внешности заявила, что не прибегала к хирургическому вмешательству. По словам звезды, она отказалась от операций, поскольку плохо переносит наркоз и боится за состояние сосудов. При этом артистка воспользовалась косметологическими услугами.

«Просто что-то подкололи, морщины заполнили, плюс выспалась — и ощущение, что лицо посвежело», — отметила она.

В то же время знаменитость указала, что не переживает из-за внешнего вида. «Я всегда летом поправляюсь, зимой худею. Никогда не парилась на эту тему. Когда была очень толстая — ничего не скрывала, наоборот, надевала платье в обтяжку. Что есть, то есть», — заключила звезда.

Ранее в апреле Лолита Милявская в откровенном наряде анонсировала клип на новую песню «Красная шапочка».

