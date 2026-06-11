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16:05, 11 июня 2026Культура

Названы самые популярные песни о России

«Матушка» и «Ты неси меня река» стали самыми популярными песнями о России
Ольга Коровина

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

Композиции «Матушка» артистки Татьяны Куртуковой и «Ты неси меня река» группы «Любэ» стали самыми популярными песнями о России. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба сервиса «КИОН Музыка».

По результатам опроса, проведенного ко Дню России, с начала 2026 года слушатели проигрывали песню «Матушка» в 8 раз чаще, чем следующую по популярности песню «Ты неси меня река». Третью строчку в рейтинге занял хит «Я РУССКИЙ» певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.

Также в список попали песня «Как упоительны в России вечера» группы «Белый орел», еще две композиции «Любэ» — «За тебя, Родина-мать» и «От Волги до Енисея», «Вперед Россия» в исполнении Олега Газманова и Хора центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Кроме того, в рейтинге оказались композиции «Родина» Сергея Трофимова, «Калинка» певицы MIRAVI и «Березы» группы «Любэ».

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил об «убогой рифмовке» в композиции «Матушка» Татьяны Куртуковой. Он подчеркнул, что в песне есть лишь одна удачная фраза. По мнению Лозы, проблема чудовищных рифмовок касается всей песенной индустрии в последние 20 лет.

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