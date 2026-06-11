Прогноз об увеличении стоимости на электронику к концу года на 40-50 процентов оценили

Щельцин: Прогноз о росте стоимости на электронику к концу года на 50 процентов завышен

В соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что введение технологического сбора увеличит стоимость на электронику в России к концу года на 40-50 процентов. Такое мнение в интервью телеканалу «Москва 24» выразил независимый аналитик, эксперт в сфере мобильных технологий Эльдар Муртазин.

Однако глава АНО «Цифровые платформы», киберэксперт Арсений Щельцин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что диапазон 40-50 процентов завышен. «По сегментам реалистична цифра 10-30 процентов», — добавил он.

Щельцин рассказал, что сам сбор в целом правильный, потому что он формирует спрос на отечественную электронику и финансирует ее развитие.

«Главное условие эффективности — плавность введения: российские производители уже наращивают компетенции, и у них должно быть достаточно времени, чтобы российское предложение успело за спросом», — заключил он.

В свою очередь, Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что в 2026 году не ожидается резкого роста цен на ноутбуки и смартфоны в России. Станислав Богданов, председатель АКОРТ, заявил, что технический сбор, введенный с 1 декабря 2026 года, не станет значимым фактором удорожания техники: платеж за ноутбук составит 500 рублей, за смартфон — 250 рублей, что занимает небольшую долю в цене устройства.

Сообщение о том, что введение технологического сбора увеличит стоимость на электронику в России к концу года на 40-50 процентов, не получило распространение в российских СМИ. Информация распространяется в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

