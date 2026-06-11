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16:06, 11 июня 2026Экономика

Россиянам посоветовали забрать деньги из некоторых банков

«Роскачество»: Перевод денег из банка в банк — лучший способ зафиксировать высокую прибыль
Кирилл Луцюк

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

В настоящее время российские банки предлагают самые щедрые проценты новым клиентам, которых они раньше не обслуживали или которые давно не заводили счетов в этих финансовых организациях. На это, как сообщили «Известия», обратили внимание аналитики Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Они констатировали, что при актуальной ключевой ставке Банка России в 14,5 процента средние проценты по депозитам на срок от трех до шести месяцев достигают примерно 11-12 процентов. Однако некоторые кредитные учреждения пытаются привлечь новых клиентов, обещая доходность в 14 процентов и выше. Похожие посулы касаются новых денег, то есть таких средств, которые переводятся из других банков.

В такой ситуации аналитики призвали отключить автоматическую пролонгацию депозитов, которая, как правило, происходит по сниженной базовой ставке. А самым эффективным способом зафиксировать высокую доходность они назвали перевод накоплений в другой банк после окончания срока вклада. С накопительными счетами похожая история. Максимальная ставка по ним обычно действует лишь первые несколько месяцев. Поэтому россиянам советуют пользоваться промопериодом, а затем перекладывать деньги в другой банк с привлекательными условиями.

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