Россиянам посоветовали забрать деньги из некоторых банков

«Роскачество»: Перевод денег из банка в банк — лучший способ зафиксировать высокую прибыль

В настоящее время российские банки предлагают самые щедрые проценты новым клиентам, которых они раньше не обслуживали или которые давно не заводили счетов в этих финансовых организациях. На это, как сообщили «Известия», обратили внимание аналитики Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Они констатировали, что при актуальной ключевой ставке Банка России в 14,5 процента средние проценты по депозитам на срок от трех до шести месяцев достигают примерно 11-12 процентов. Однако некоторые кредитные учреждения пытаются привлечь новых клиентов, обещая доходность в 14 процентов и выше. Похожие посулы касаются новых денег, то есть таких средств, которые переводятся из других банков.

В такой ситуации аналитики призвали отключить автоматическую пролонгацию депозитов, которая, как правило, происходит по сниженной базовой ставке. А самым эффективным способом зафиксировать высокую доходность они назвали перевод накоплений в другой банк после окончания срока вклада. С накопительными счетами похожая история. Максимальная ставка по ним обычно действует лишь первые несколько месяцев. Поэтому россиянам советуют пользоваться промопериодом, а затем перекладывать деньги в другой банк с привлекательными условиями.

Есть данные, что в России перестала быть актуальной стратегия, когда вкладчики следят за максимальной ставкой по вкладам и регулярно перемещают средства между короткими депозитами, пытаясь получить наибольшую доходность. Вместо этого россияне все чаще предпочитают покупать валюту.