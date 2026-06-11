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13:18, 11 июня 2026Мир

Вучич пригласил Трампа в Белград

Президент Сербии Вучич пригласил Трампа в Белград
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что недавно пригласил американского лидера Дональда Трампа в Белград. Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News.

«Надеюсь, нам удастся его принять. Его будут ждать и приветствовать гораздо больше людей, чем он сам мог ожидать... Осмелюсь сказать, даже больше сотен тысяч человек», — отметил политик.

Вучич добавил, что в Сербии улучшилось отношение к США при Трампе.

«Если вы попросите жителей Сербии сравнить администрации [экс-президента США Билла] Клинтона и Трампа, или демократов и республиканцев, вы не поверите. Результат будет 90 к 10 или 95 к 5», — сказал он.

Ранее Вучич заявил, что Европа все больше склоняется к позиции Трампа о необходимости переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что тысячи дней переговоров всегда лучше, чем один день войны.

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