Экстремальный парашютный прыжок состоялся в Москве в честь Дня России

Спортсмен Бойцов совершил экстремальный парашютный прыжок в честь Дня России в Москве

Спортсмен-экстремал и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с башни «Меркурий», расположенной на территории «Москва-Сити». Этот экстремальный прыжок он приурочил к празднованию Дня России, передает пресс-служба Росмолодежи.

Отмечается, что трюк также был посвящен Международному фестивалю молодежи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге.

«Этот бейс-прыжок мы посвятили Дню России — празднику страны, которая всегда славилась сильными, смелыми и целеустремленными людьми. Уверен, что именно вера в общую цель, взаимная поддержка, трудолюбие и командный дух помогают нам достигать самых амбициозных результатов и устанавливать мировые рекорды», — заявил Бойцов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина и всех россиян с Днем России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что Россия, которая остается мощным в военном отношении государством, способна дать отпор любой агрессии. Спикер Совфеда добавила, что Россия даже в самых сложных обстоятельствах стремилась и стремится находить дипломатическое решение конфликтов.