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16:31, 12 июня 2026Ценности

Популярная актриса показала фигуру в бикини в честь 61-летия и вызвала ажиотаж в сети

Мария Винар

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли опубликовала фото в откровенном виде в честь 61-летия и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезду «Остина Пауэрса» запечатлели на пирсе. Херли позировала в желтом бикини, лямки которого были оформлены тонкими золотыми цепями. При этом над головой она держала пестрое парео. Внешний вид знаменитости дополнил яркий макияж с акцентом на smoky eyes и блестящую помаду.

«С днем рождения меня! Раньше я боялась, что с каждым годом моя жизнь будет становиться менее захватывающей и я буду все больше уставать от нее. Но я рада сообщить вам, что если вы будете держаться и не опускать руки, то это совсем не так. Сегодня я наслаждаюсь своей жизнью», — подписала телезвезда публикацию.

В комментариях поклонники осыпали Херли поздравлениями и комплиментами о ее моложавой внешности. «Не могу тебе дать больше 30», «Самая красивая женщина в мире», «Невероятно выглядишь в свои 61», «Богиня», «Потрясающая», — высказывались они.

В апреле Элизабет Херли раскрыла секрет красоты. Тогда актриса заявила, что каждое утро выпивает по две кружки теплой воды.

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