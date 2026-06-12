Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 12 июня 2026Мир

В Европе оценили возможность начала боевых действий между Россией и НАТО

В Швеции назвали возможным скорое начало боевых действий между РФ и НАТО
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Военный конфликт между Россией и странами НАТО может начаться «относительно скоро». Об этом заявили в комитете по обороне Швеции, на доклад комитета ссылается Bloomberg.

В нем отметили, что военные действия якобы могут быть связаны с попыткой Москвы проверить «сплоченность и авторитет» Североатлантического альянса.

При этом в документе подчеркнули, что развитие дальнейшей ситуации зависит от неких «благоприятных политических условий» для российской стороны.

Ранее в России призвали не сомневаться в одном действии в отношении Европы. Зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев отметил, что Москва непременно научит Европу жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гордостью за предков». Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России и наградил Героев Труда и лауреатов премий

    Путин высказался о борьбе с дронами в зоне СВО

    В Бразилии создали копию российской «Герани»

    Путин заявил о важности мнения участников СВО

    Зеленский ввел санкции против «Ленты.ру»

    Российский врач раскрыла связь между кока-колой и раком печени

    На Украине заявили о возможном скором взятии армией России ключевого для фронта города

    В Европе порассуждали о связи конфликта на Украине с проблемами ЕС

    Еще один иностранный лидер поздравил Путина с Днем России

    На ВДНХ в Москве поселилась молодая самка енота Ася

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok