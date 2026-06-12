В Европе оценили возможность начала боевых действий между Россией и НАТО

В Швеции назвали возможным скорое начало боевых действий между РФ и НАТО

Военный конфликт между Россией и странами НАТО может начаться «относительно скоро». Об этом заявили в комитете по обороне Швеции, на доклад комитета ссылается Bloomberg.

В нем отметили, что военные действия якобы могут быть связаны с попыткой Москвы проверить «сплоченность и авторитет» Североатлантического альянса.

При этом в документе подчеркнули, что развитие дальнейшей ситуации зависит от неких «благоприятных политических условий» для российской стороны.

Ранее в России призвали не сомневаться в одном действии в отношении Европы. Зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев отметил, что Москва непременно научит Европу жизни.