Россиянам объяснят психологию мошенников

ОК и Банк России объяснят психологию мошенников в проекте «Душевный разговор»

Соцсеть «Одноклассники» и Банк России запускают двухнедельный марафон «Душевный разговор», в ходе которого объяснят психологические приемы мошенников. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Без лекций и назиданий россиян познакомят с живыми историями, в которые может попасть любой человек. Проект представлен в формате доверительных бесед: с песнями под гитару и разбором жизненных ситуаций.

Народный артист России Алексей Маклаков и телеведущий и автор группы «Лайфхаки от Нечетова» в ОК Константин Нечетов исполнят пять-песен историй о самых распространенных «крючках», на которые давят мошенники. Например, страх, спешка и жадность.

«Каждый ролик — это короткая зарисовка из жизни, которая помогает понять, как именно включаются эмоции и почему в момент давления люди теряют бдительность», — сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе проекта в группе «Финансовая культура» в ОК будут публиковаться посты, основанные на реальных историях пользователей. В них разберут конкретные приемы давления и популярные схемы: «срочно переведите деньги, иначе пострадают близкие», ложные бонусы и выигрыши, дипфейки, ошибочные переводы и другие сценарии.

Пользователи также смогут установить тематические рамки на фото и поучаствовать в конкурсе частушек.

