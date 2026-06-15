Россиянка встретила с ножом ушедшую от мужа дочь

В Дагестане мать ударила ножом дочь, ушедшую от мужа

В Дагестане вынесли приговор местной жительнице, которая ударила ножом дочь, ушедшую от мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семейный конфликт произошел в селе Кизилюртовского района. Несколько лет назад девушку выдали замуж за соседа, но он стал ее бить. После очередной ссоры она собрала вещи и вернулась к родителям.

Однако мать не поддержала решение дочери, заявив, что она должна терпеть мужа-абьюзера. Между женщинами вспыхнул конфликт, во время которого мать ударила дочь ножом в пах. Девушка серьезно не пострадала, тем не менее заявила на мать в полицию. Суд назначил женщине условное наказание за нападение на дочь.

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом ворвался в больницу Махачкалы и напал на врачей. Предположительно, мужчина разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь. После этого он достал нож и нанес удары.