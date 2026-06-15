Женщину арестовали за издевательства над уткой

В США женщину арестовали за причинение стресса и боли молодому селезню

В США арестовали женщину за издевательства над уткой, похищенной из фонтана. Об этом сообщает News 3 Las Vegas.

Инцидент произошел во вторник, 9 июня, в Лас-Вегасе, штат Невада. Охранник казино-отеля «Венециан» заметил женщину, которая схватила утку из декоративного фонтана. Он стал следить за ней при помощи камер видеонаблюдения и вызвал полицию, когда стало ясно, что она подбрасывает птицу в воздух, трясет ее, роняет на землю и бьет.

Прибывшие полицейские обнаружили у женщины молодого селезня с травмированным правым крылом. Птица, которую в протоколе назвали Даффи, дрожала и не давала к себе прикасаться из-за боли. 29-летнюю Дестини Рейес, которая похитила утку, задержали. Позже детектив из отдела по жестокому обращению с животными изучил записи с камер видеонаблюдения и подтвердил, что Рейес не только вытащила утку из естественной среды обитания без всякой причины, но и причинила ей «стресс и боль».

Задержанная не сотрудничала с полицией и не проявила раскаяния. В полицейском отчете было сказано: «Дестини не выказала сожаления и никакого уважения к Даффи». Ее арестовали по подозрению в злонамеренном и жестоком обращении с животным, установив залог в размере 6000 долларов (около 535 тысяч рублей).

Ранее посетительница парка развлечений SeaWorld в Орландо обратилась в суд после того, как ей в лицо врезалась утка. Женщина потребовала от парка компенсацию в размере 50 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей).