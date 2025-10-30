Из жизни
14:15, 30 октября 2025Из жизни

Летящая утка врезалась в лицо катавшейся на американских горках женщины

В США женщина потребовала 50 тысяч долларов из-за врезавшейся ей в лицо утки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Dani Cardona / Reuters

Посетительница парка развлечений SeaWorld в Орландо обратилась в суд после того, как ей в лицо врезалась утка. Об этом сообщает телеканал WFTV.

Женщина потребовала у парка компенсацию в 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) после того, как прокатилась на американских горках «Мако». Она быстро ехала в вагончике аттракциона, как вдруг летящая утка врезалась ей в лицо. После столкновения американка потеряла сознание. В иске, поданном 28 октября, адвокаты подчеркнули, что парк должен предупреждать посетителей о риске столкновений с птицами, поскольку расположение горок над водой повышает вероятность инцидентов с утками, чайками и другими водоплавающими.

Вскоре после столкновения женщина пришла в себя, полученные травмы оказались незначительными. Состояние самой птицы осталось неизвестным.

Представители SeaWorld отказались комментировать инцидент, сославшись на корпоративную политику необсуждения текущих судебных процессов, хотя в прошлых заявлениях отмечали приоритетность безопасности гостей.

Ранее в США женщина столкнулась с финансовыми проблемами, после того как летучая мышь залетела ей в рот во время отпуска. Из-за отсутствия страховки серия прививок от бешенства в Аризоне, Колорадо и Массачусетсе обошлась ей в 20,7 тысячи долларов (почти два миллиона рублей).

