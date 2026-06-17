23-летняя российская блогерша ответила на вопрос о востребованности секса у зумеров

23-летняя российская блогерша Лиза Барашик (настоящее имя — Елизавета Гритченко) ответила на вопрос о том, интересуются ли зумеры сексом. На эту тему она высказалась в выпуске шоу «Модный подкаст», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Барашик ответила утвердительно на вопрос о том, действительно ли зумеры мало занимаются сексом. «Я вижу какие причины этого: во-первых, в мире происходит много вещей, очень сейчас тяжелые новости. (...) Ты в целом живешь в тревоге, страхе, и от этого либидо твое тоже понижается. Не до этого, вообще не до этого», — объяснила блогерша.

Она добавила, что зумеры редко вступают в интимную связь, так как тщательно подходят к выбору партнера. По словам Барашик, ее ровесники предпочтут скорее не заниматься сексом вовсе, чем делать это с человеком, который им недостаточно нравится.

Ранее российский комик Сергей Матвиенко рассказал, что занимался сексом в плацкартном вагоне. По мнению юмориста, другие пассажиры этого не заметили.