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09:05, 17 июня 2026Интернет и СМИ

23-летняя российская блогерша ответила на вопрос о востребованности секса у зумеров

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница «Модный подкаст» во «ВКонтакте»

23-летняя российская блогерша Лиза Барашик (настоящее имя — Елизавета Гритченко) ответила на вопрос о том, интересуются ли зумеры сексом. На эту тему она высказалась в выпуске шоу «Модный подкаст», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Барашик ответила утвердительно на вопрос о том, действительно ли зумеры мало занимаются сексом. «Я вижу какие причины этого: во-первых, в мире происходит много вещей, очень сейчас тяжелые новости. (...) Ты в целом живешь в тревоге, страхе, и от этого либидо твое тоже понижается. Не до этого, вообще не до этого», — объяснила блогерша.

Она добавила, что зумеры редко вступают в интимную связь, так как тщательно подходят к выбору партнера. По словам Барашик, ее ровесники предпочтут скорее не заниматься сексом вовсе, чем делать это с человеком, который им недостаточно нравится.

Ранее российский комик Сергей Матвиенко рассказал, что занимался сексом в плацкартном вагоне. По мнению юмориста, другие пассажиры этого не заметили.

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