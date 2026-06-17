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Силовые структуры
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13:07, 17 июня 2026Силовые структуры

Группа граждан совершила нападения на людей в российском городе

В Ярославской области задержали местных жителей за организацию экстремистского сообщества
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ярославской области задержали местных жителей за организацию экстремистского сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). По данным следствия, в январе этого года на территории одного из районов города группа местных жителей создала устойчивое экстремистское сообщество. Они относили себя к одной из неформальных социальных групп, руководствуясь идеями возбуждения идеологической и национальной розни, а также ненависти и вражды в отношении отдельной социальной группы и лиц иной национальности.

Фигуранты совершили нападения на 12 человек, в том числе граждан иностранного государства. Также они наносили в общественных местах граффити с изображением атрибутики сообщества и запрещенной символики.

По месту жительства фигурантов проведены обыски и изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.

По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений, а также выявление иных лиц, причастных к деятельности экстремистского сообщества.

Ранее сообщалось, что появились подробности о закидавших коктейлями Молотова синагогу в российском городе.

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