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13:17, 17 июня 2026Экономика

Миру спрогнозировали масштабный переизбыток нефти

МЭА спрогнозировало рост глобального предложения нефти на 8 млн баррелей в сутки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали масштабный переизбыток нефти на глобальном энергорынке в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты ожидают, что в 2027 году объем предложения сырья на мировом рынке увеличится на восемь миллионов баррелей в сутки. Спрос в этот период, в свою очередь, вырастет всего на два миллиона. Таким образом, на глобальном рынке возникнет значительный переизбыток сырья, предупредили в отраслевом агентстве.

Резкому наращиванию мирового предложения, отмечают в международной организации, во многом поспособствует открытие Ормузского пролива. Разблокировка важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, поясняют специалисты, приведет к росту добычи и экспорта сырья из стран Персидского залива. В результате дисбаланс спроса и предложения начнет сокращаться за счет притока дополнительных партий ближневосточной нефти.

Танкерный поток в Ормузском проливе, спрогнозировали ранее аналитики Morgan Stanley и Goldman Sachs, восстановится к концу июля. На восстановление добычи сырья на Ближнем Востоке, полагают эксперты, потребуется больше времени. Полноценный возврат к докризисным уровням, ожидают финансисты, произойдет в начале следующего года.

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