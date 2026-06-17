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15:23, 17 июня 2026Экономика

Россиянам назвали особо опасное действие в грозу

Инженер Уйманов: Во время грозы особенно опасно кататься на велосипеде
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom

Во время грозы особенно опасно кататься на велосипеде, прятаться в низине и под высокими деревьями. Угрожающие жизни действия во время непогоды назвал россиянам инженер-технолог Сергей Уйманов, его слова приводит «Москва 24».

Эксперт посоветовал избегать одиноко стоящих деревьев на открытом пространстве — они являются самой высокой точкой на местности и с наибольшей вероятностью притянут к себе молнию.

«В чистом поле такой "мишенью" окажется и человек. Если он вдобавок промок под дождем, ситуация становится опаснее, поскольку вода хорошо проводит электрический ток», — добавил Уйманов. Чтобы спастись от молнии, нужно максимально согнуться и уйти с открытой местности.

Прятаться в низине тоже не стоит — там обычно скапливается влага, что тоже может привлечь молнию. По той же причине нужно отойти подальше от водоемов. Элетрический разряд могут притягивать и металлические предметы — поэтому во время грозы нельзя держать зонт и кататься на велосипеде.

Ранее ученые заявили, что встречи человека с шаровой молнией не всегда заканчиваются фатально. Исход будет зависеть от величины ее заряда.

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