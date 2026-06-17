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13:17, 17 июня 2026Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с детьми в регионе России

Минздрав: После атаки ВСУ на автобус в Брянской области госпитализировали семь человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области госпитализировали семь человек, среди которых пятеро детей. О состоянии пострадавших сообщили в Министерстве здравоохранения, передает РИА Новости.

По данным министерства, состояние одного из детей оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего в салоне автобуса находились 44 пассажира, из которых 28 детей-спортсменов.

«Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Запланировано проведение телемедицинских консультаций по всем пострадавшим детям со специалистами Российской детской клинической больницы. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф», — пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Об атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области стало известно ранее в среду, 17 июня. Сообщалось, что команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик, когда по автобусу ударил беспилотник самолетного типа. Одну женщину спасти не удалось.

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