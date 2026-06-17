В Европе заявили о неготовности Украины ко вступлению в ЕС

Депутат Европарламента Гал заявила о неготовности Украины ко вступлению в Евросоюз

Депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал прокомментировала начавшиеся переговоры по ускоренному приему Украины в Европейский Союз (ЕС). Об этом она написала в социальной сети Х.

Гал указала, что Евросоюз сделал еще один шаг к ускоренному вступлению Украины. Однако депутат заявила о неготовности Киева ко вступлению в организацию.

«В то время как другие страны-кандидаты должны годами выполнять строгие условия, Украине предоставляется зеленый свет, несмотря на то, что она явно не готова», — отметила она.

По мнению евродепутата, вступление Украины в ЕС угрожает странам-членам объединения, а также подрывает его авторитет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 выступил с требованием к Евросоюзу. Он призвал ЕС как можно быстрее принять страну в объединение.