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06:57, 17 июня 2026Мир

В Европе заявили о неготовности Украины ко вступлению в ЕС

Депутат Европарламента Гал заявила о неготовности Украины ко вступлению в Евросоюз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал прокомментировала начавшиеся переговоры по ускоренному приему Украины в Европейский Союз (ЕС). Об этом она написала в социальной сети Х.

Гал указала, что Евросоюз сделал еще один шаг к ускоренному вступлению Украины. Однако депутат заявила о неготовности Киева ко вступлению в организацию.

«В то время как другие страны-кандидаты должны годами выполнять строгие условия, Украине предоставляется зеленый свет, несмотря на то, что она явно не готова», — отметила она.

По мнению евродепутата, вступление Украины в ЕС угрожает странам-членам объединения, а также подрывает его авторитет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 выступил с требованием к Евросоюзу. Он призвал ЕС как можно быстрее принять страну в объединение.

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