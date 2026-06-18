Экс-возлюбленная Бориса Березовского показала фото с дочерьми

Экс-возлюбленная Бориса Березовского Дарья Коновалова показала фото с дочерьми

Победительница конкурсов «Мисс Ярославль» и «Краса России» Дарья Коновалова показала фото с дочерьми, которых она воспитывает с бизнесменом Кириллом Шейхаметовым. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-возлюбленная бизнесмена и политика Бориса Березовского сфотографировалась с 12-летней Софи и 8-летней Анной-Рози в лифте. «Приветствует летние каникулы», — подписала кадр российская модель.

В мае Коновалова восхитила подписчиков откровенными фото. Манекенщица снялась на лестнице в прозрачном платье нюдового оттенка и остроносых туфлях на шпильке.

Коновалова была помолвлена с Березовским в 2009 году. После смерти бизнесмена у нее завязался роман с сыном основателя сети ресторанов «Якитория» Шейхаметовым, в отношениях с которым у нее родились две дочери.