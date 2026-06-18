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11:38, 18 июня 2026Экономика

Европейцам посоветовали не ждать дешевого топлива

Еврокомиссар Йоргенсен: Энергоносители в ЕС будут дорогими еще несколько лет
Кирилл Луцюк

Фото: Firdous Nazir / NurPhoto via Getty Images

Установление мира на Ближнем Востоке не приведет к моментальному снижению цен на энергоносители. Это в интервью изданию La Stampa дал понять еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Он пояснил, что в Европейском союзе энергоносители останутся дорогими в ближайшие несколько лет. Йоргенсен обосновал это тем, что последствия кризиса, к которому привело перекрытие Ормузского пролива, еще не вполне проявились. Кроме того, потребуется значительное время на восстановление газовой инфраструктуры, которая оказалась повреждена.

Еврокомиссар пояснил, что события последних месяцев должны стать тревожным звонком для ЕС, который извлечет уроки из случившегося. Йоргенсен заметил, что с начала американо-иранского конфликта блок тратит на энергию в сутки в среднем на 645 миллионов больше.

В конце мая Организация Объединенных Наций ухудшила прогноз по росту мировой экономики в 2026 году, сославшись на влияние ближневосточного кризиса и роста цен на энергоносители. Одним из наиболее уязвимых регионов оказалась Европа, которая сильно зависит от импорта углеводородов. Экономический рост в ЕС замедлится с 1,5 процента в 2025 году до 1,1 процента в 2026-м.

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