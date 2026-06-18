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09:20, 18 июня 2026Россия

Назван виновный в пожаре на территории Киево-Печерской лавры

Спикер ГД Володин заявил, что Зеленский и его хунта подожгли Киево-Печерскую лавру
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

«Владимир Зеленский и его хунта» подожгли Киево-Печерскую лавру во время удара возмездия со стороны Вооруженных сил России по объектам в Киеве. Виновного в пожаре на территории древнего православного монастыря назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, Украина и Запад «разыгрывают постановки», чтобы отвлечь население и сформировать общественное мнение в свою пользу. Володин заявил, что инцидент в лавре был поджогом с целью переложить ответственность на Москву.

Зеленский со своей хунтой поджёг Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7.
Для того чтобы ещё раз обвинить нашу страну и отвести внимание от своих чудовищных преступлений

Вячеслав Володин

Пожар в Киево-Печерской лавре разгорелся 15 июня, в ту же ночь российские военнослужащие наносили по украинским городам удар возмездия.

Версия Володина отличается от официальной. Как уточняло Минобороны России, возгорание произо шло из-за попадания ракеты ПВО Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — заявляли в оборонном ведомстве.

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