Спикер ГД Володин заявил, что Зеленский и его хунта подожгли Киево-Печерскую лавру

«Владимир Зеленский и его хунта» подожгли Киево-Печерскую лавру во время удара возмездия со стороны Вооруженных сил России по объектам в Киеве. Виновного в пожаре на территории древнего православного монастыря назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, Украина и Запад «разыгрывают постановки», чтобы отвлечь население и сформировать общественное мнение в свою пользу. Володин заявил, что инцидент в лавре был поджогом с целью переложить ответственность на Москву.

Зеленский со своей хунтой поджёг Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7.

Для того чтобы ещё раз обвинить нашу страну и отвести внимание от своих чудовищных преступлений Вячеслав Володин

Пожар в Киево-Печерской лавре разгорелся 15 июня, в ту же ночь российские военнослужащие наносили по украинским городам удар возмездия.

Версия Володина отличается от официальной. Как уточняло Минобороны России, возгорание произо шло из-за попадания ракеты ПВО Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — заявляли в оборонном ведомстве.