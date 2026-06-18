Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 18 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание США заключить сделку о сокращении ядерных арсеналов

Депутат Чепа предложил включить в сделку о денуклеаризации между РФ и США страны НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Хорошо, что уже ведутся разговоры о необходимости сокращения ядерных арсеналов, однако в подобное соглашение должны быть включены и страны НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на желание США заключить сделку о денуклеаризации с Россией и Китаем.

«У нас с американцами был подписан договор. Американцы считали, что этот договор, из которого они вышли, должен учитывать те запасы ядерного оружия, которые есть у Китая. Мы считаем, что этот договор обязательно должен учитывать все запасы оружия входящих в НАТО стран, иначе они попытаются сделать перевесы в свою сторону. У Китая своя есть, конечно, точка зрения, потому что Китай отстает по количеству оружия и от Америки, и от России, и он стремится нарастить свой арсенал», — прокомментировал депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходимо добиться заключения соглашения с Москвой и Пекином по вопросу денуклеаризации, но одна из стран этого хочет, а вторая выражает меньший интерес.

По его словам, возможность «уничтожить весь мир 300 раз подряд» является ужасной. Политик выразил готовность к достижению договоренностей, которые будут касаться ядерного разоружения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва подверглась крупнейшей за два года атаке ВСУ, сбиты почти 200 БПЛА. Военкоры отметили важную особенность налета

    Европейцам посоветовали не ждать дешевого топлива

    Китай ответил на обвинения Рютте

    Кремль анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Названы разные причины двух типов бессонницы

    Беременная шестым ребенком Водянова показала фото с отдыха в Турции

    Российскую судью заподозрили в вынесении постановления за скидку на квартиру

    В России отреагировали на желание США заключить сделку о сокращении ядерных арсеналов

    Очереди из пассажиров отмененных рейсов в Шереметьево попали на видео

    Вооруженный мужчина ворвался в российский храм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok