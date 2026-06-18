В России отреагировали на желание США заключить сделку о сокращении ядерных арсеналов

Депутат Чепа предложил включить в сделку о денуклеаризации между РФ и США страны НАТО

Хорошо, что уже ведутся разговоры о необходимости сокращения ядерных арсеналов, однако в подобное соглашение должны быть включены и страны НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на желание США заключить сделку о денуклеаризации с Россией и Китаем.

«У нас с американцами был подписан договор. Американцы считали, что этот договор, из которого они вышли, должен учитывать те запасы ядерного оружия, которые есть у Китая. Мы считаем, что этот договор обязательно должен учитывать все запасы оружия входящих в НАТО стран, иначе они попытаются сделать перевесы в свою сторону. У Китая своя есть, конечно, точка зрения, потому что Китай отстает по количеству оружия и от Америки, и от России, и он стремится нарастить свой арсенал», — прокомментировал депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходимо добиться заключения соглашения с Москвой и Пекином по вопросу денуклеаризации, но одна из стран этого хочет, а вторая выражает меньший интерес.

По его словам, возможность «уничтожить весь мир 300 раз подряд» является ужасной. Политик выразил готовность к достижению договоренностей, которые будут касаться ядерного разоружения.

