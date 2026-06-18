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15:31, 18 июня 2026Мир

В России раскрыли подводные камни в идее США по ядерным арсеналам

Политолог Блохин указал, что США намеренно выдвигают КНР неприемлемые условия по СНВ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: GAS-photo / Shutterstock / Fotodom

США выдвигают Китаю заведомо неприемлемые условия по сокращению ядерных арсеналов, стремясь переложить на Пекин всю ответственность. На это указал специалист Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru.

Он счел, что все предложения от Вашингтона — не более чем «примитивная пропаганда». Американская сторона как бы хочет заключить с китайцами договор по сокращению и ограничению ядерных арсеналов, но при этом выдвигает КНР уже почти ультимативные требования о присоединении к соглашению, пояснил политолог.

При этом на Штаты и РФ приходится 90 процентов всего ядерного потенциала, а, следовательно, 10 процентов — на все остальные страны вместе взятые, в том числе и на КНР

Константин Блохинполитолог-американист

Китай, как отметил Блохин, хочет подписать соглашение, но только когда его возможности будут сравнимы с американскими или с российскими. По этой причине Белый дом выдвигает заведомо невыполнимые требования, чтобы Пекин от них отказался, предположил американист.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон очень хочет добиться заключения соглашения с Москвой и Пекином по ядерному арсеналу. По его словам, возможность «уничтожить весь мир 300 раз подряд» является ужасной. Позднее на предложение американского президента отреагировала Россия.

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