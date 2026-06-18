В России раскрыли подводные камни в идее США по ядерным арсеналам

США выдвигают Китаю заведомо неприемлемые условия по сокращению ядерных арсеналов, стремясь переложить на Пекин всю ответственность. На это указал специалист Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru.
Он счел, что все предложения от Вашингтона — не более чем «примитивная пропаганда». Американская сторона как бы хочет заключить с китайцами договор по сокращению и ограничению ядерных арсеналов, но при этом выдвигает КНР уже почти ультимативные требования о присоединении к соглашению, пояснил политолог.
При этом на Штаты и РФ приходится 90 процентов всего ядерного потенциала, а, следовательно, 10 процентов — на все остальные страны вместе взятые, в том числе и на КНР
Китай, как отметил Блохин, хочет подписать соглашение, но только когда его возможности будут сравнимы с американскими или с российскими. По этой причине Белый дом выдвигает заведомо невыполнимые требования, чтобы Пекин от них отказался, предположил американист.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон очень хочет добиться заключения соглашения с Москвой и Пекином по ядерному арсеналу. По его словам, возможность «уничтожить весь мир 300 раз подряд» является ужасной. Позднее на предложение американского президента отреагировала Россия.