Вице-президент США назвал себя конспирологом из-за дела Эпштейна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что считает себя конспирологом в деле Эпштейна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал себя «конспирологом» в вопросе о деле финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает MS NOW.

Отвечая в эфире на вопросы о публикации секретных документов по делу Эпштейна, Вэнс сослался на статью в The New York Times, где его называли «конспирологом». «Я, честно говоря, что-то вроде конспиролога в этом вопросе, — признался он. — Безумие, что этот парень, который был педофилом, общался с кучей очень богатых и влиятельных людей». По его словам, он лично участвовал в совещаниях по делу Эпштейна и выступал за максимальную открытость.

Вэнс опроверг обвинения в том, что Белый дом умышленно скрывает часть материалов. Он пояснил, что оставшиеся документы касаются судебных процессов и не могут быть обнародованы без разрешения суда. Также он заявил, что президент США Дональд Трамп разорвал связи с Эпштейном, выгнал его из своего клуба и сообщил о нем в полицию.

Ранее актер Кевин Спейси в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, что связывало его с Джеффри Эпштейном. Он отметил, что считает Эпштейна чудовищным человеком.