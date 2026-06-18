Возглавлявшая рейтинг Pornhub актриса снялась в рекламе одежды

Возглавлявшая рейтинг Pornhub Миа Халифа снялась в рекламе одежды

Бывшая порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа снялась в рекламе. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость, возглавлявшая рейтинг сайта Pornhub в 2014 году, рассказала о коллаборации ее бренда украшений и белья Sheytan с итальянской маркой J'Adore Napoli. Совместно они представили капсульную коллекцию пляжной одежды Mia Parthenope.

На размещенных кадрах Халифа позировала, лежа на черном автомобиле Porsche 911 Targa. Она предстала перед камерой в красном кроп-топе с глубоким декольте и тонкими бретелями и блестящих трусах от бикини голубого оттенка. Также блогерша примерила очки и вьетнамки на каблуках.

В октябре 2023 года журнал Playboy разорвал деловые отношения с Мией Халифой после ее постов в поддержку палестинской группировки ХАМАС в конфликте с Израилем.