Жена Джорджа Клуни вышла в свет со стрижкой в стиле 70-х

Жена актера Джорджа Клуни Амаль вышла в свет со стрижкой клеш в стиле 70-х

Жена американского актера Джорджа Клуни, британский юрист ливанского происхождения Амаль вышла в свет со стрижкой в стиле 1970-х годов. Пост появился на странице ее стилиста-парикмахера Димитриса Джаннетоса в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя юристка посетила мероприятие Women’s Initiative Event в Бангкоке, Таиланд. Она предстала перед гостями в сиреневом макси-платье бренда Prada и с украшениями Cartier.

Клуни продемонстрировала стрижку «клеш» и соответствующую укладку. Так, стилист оставил верхнюю часть ее прядей прямыми и гладкими, а на концах создал объемный округлый силуэт. «Поскольку ее платье имеет геометрический крой, я хотел добавить прическе флер 70-х!» — пояснил он.

В марте редакторы журнала Vogue назвали пять вернувшихся в моду весной причесок из 1970-х годов.