Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:02, 19 июня 2026Ценности

45-летняя Кристина Агилера вышла в свет в прозрачном платье

Певица Агилера в откровенном образе появилась на открытии Президентского центра Обамы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Американская певица Кристина Агилера в откровенном образе появилась на открытии Президентского центра Обамы в Чикаго, США. Кадры публикует Page Six.

45-летняя знаменитость вышла в свет в молочном полупрозрачном платье Prabal Gurung с длинным шлейфом и исполнила песню Луи Армстронга What a Wonderful World. В качестве аксессуаров звезда выбрала серебряные кольца. Образ Агилеры завершили укладка и макияж в нюдовых тонах.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

В январе Кристина Агилера снялась с голой грудью и восхитила фанатов. Знаменитость сделала фото в отеле во время поездки в Париж, Франция, на Неделю высокой моды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Два европейских лидера выступили против контактов ЕС с Россией

    В ЕС связали снижение нагрузки на бизнес с покупкой российского газа

    Россиянам посоветовали не выбрасывать кое-что в унитаз

    Охрана не узнала футболиста сборной Испании и отказалась пускать его на базу команды

    Выявлен скрытый фактор ускорения развития жировой болезни печени

    Подростки жестоко избили россиянина из-за одного действия и попали на видео

    Россиян призвали отказаться от одной связанной с овощами привычки

    Полковник оценил запас дронов у ВСУ

    Внешний вид 48-летней Екатерины Климовой на новых фото разочаровал фанатов

    С сотрудницей ядерной лаборатории расправились «футуристическим оружием»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok