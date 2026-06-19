Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:14, 19 июня 2026Культура

Адвокат звезды «Клюквенного щербета» сделал заявление на фоне слухов вокруг ее смерти

Адвокат актрисы Эдже Иртем опроверг слухи о вечеринке накануне ее смерти
Ольга Коровина

Кадр: NTV / YouTube

Адвокат турецкой актрисы Эдже Иртем Угур Геккоюн выступил с официальным заявлением об обстоятельствах ее смерти. Комментарий юриста передает Sozcu.

По словам представителя Иртем, она не праздновала день рождения с друзьями накануне трагедии. 35-летняя актриса осталась дома, поскольку плохо себя чувствовала. Адвокат уточнил, что Эдже и ее мать прогулялись и зашли в кафе, но вскоре вернулись домой, так как девушка испытывала боль в желудке.

«Эдже не захотела идти к врачу, сказав, что за несколько дней до этого во время поездки в Таиланд у нее выявили проблемы с желудком. Она хотела сразу же лечь спать», — рассказал Геккоюн.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что смерть звезды сериала «Клюквенный щербет» наступила после приема антидепрессантов с алкоголем. Иртем якобы приняла препараты в большом количестве и смешала их со спиртным на вечеринке в день своего 35-летия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин рассказал о массированной атаке ВСУ на Москву

    В России заявили о планах ЕС создать «супергосударство» с помощью Украины

    Россиянка-обольстительница и ее дочь за ночь обчистили мужчин на сотни тысяч рублей

    Москвичей попросили не прятаться под деревьями

    Эксперт усомнилась во вреде маргарина

    Собчак похвасталась кофемашиной за 300 тысяч рублей

    Президент Аргентины сделал заявление после ложной информации о смерти отца Месси

    Хозяйка нашла собаку через 12 лет после ее исчезновения

    Штурм «смотрящих» со свитой в российском регионе попал на видео

    Подростки избили цепями двух россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok