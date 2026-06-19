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Экономика
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14:28, 19 июня 2026Экономика

Герман Греф отметил роль ИИ в экономических процессах

Герман Греф: ИИ становится новым участником экономических процессов
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Сбер

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на первом форуме «Больше чем менеджмент», который проходит в кампусе СберУниверситета. В центре дискуссии — изменения, которые искусственный интеллект уже сегодня приносит в управление компаниями, организацию труда и экономику в целом.

Искусственный интеллект развивается беспрецедентными темпами. Технологии переходят от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев, что формирует новую модель взаимодействия человека и цифровых систем.

Глава Сбера отметил, что один из ключевых трендов — развитие интеллектуальных агентов, способных брать на себя все больший круг когнитивных функций. Это меняет традиционные представления о производительности труда, структуре организаций и подходах к управлению.

Отдельное внимание Герман Греф уделил развитию робототехники. Он рассказал, что Сбер продолжает работу над созданием линейки антропоморфных роботов нового поколения, которые смогут выполнять широкий спектр задач в физическом мире.

«Мы наблюдаем один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия. Искусственный интеллект уже не просто помогает человеку выполнять отдельные операции, а становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов. По сути, формируется новая экономика, в которой интеллектуальные системы способны самостоятельно решать все более сложные задачи, а роль человека смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат. Это потребует переосмысления многих управленческих практик и одновременно откроет новые возможности для роста эффективности, создания продуктов и развития человеческого потенциала» , — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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