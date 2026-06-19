Лавров: Возмутительные теракты Киева должны быть замечены американскими коллегами

Возмутительные теракты Киева должны быть замечены американскими коллегами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США хотят помочь в достижении согласия по украинскому урегулированию.

«Мы к этому готовы. Мы исходили из того, что мы достигли такого согласия на Аляске почти год назад», — сказал он. По словам министра, спецпосланникам президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру будет полезно вновь ознакомиться с фактами, говорящими о сущности Киева. Он также уточнил, что сроков их визита в Москву пока нет.

14 июня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Россию. Уточнялось, что визит состоится в ближайшее время.