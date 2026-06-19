Возмутительные теракты Киева должны быть замечены американскими коллегами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США хотят помочь в достижении согласия по украинскому урегулированию.
«Мы к этому готовы. Мы исходили из того, что мы достигли такого согласия на Аляске почти год назад», — сказал он. По словам министра, спецпосланникам президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру будет полезно вновь ознакомиться с фактами, говорящими о сущности Киева. Он также уточнил, что сроков их визита в Москву пока нет.
14 июня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Россию. Уточнялось, что визит состоится в ближайшее время.