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15:11, 19 июня 2026Мир

Лавров сделал заявление о реакции США на теракты Украины

Лавров: Возмутительные теракты Киева должны быть замечены американскими коллегами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Возмутительные теракты Киева должны быть замечены американскими коллегами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США хотят помочь в достижении согласия по украинскому урегулированию.

«Мы к этому готовы. Мы исходили из того, что мы достигли такого согласия на Аляске почти год назад», — сказал он. По словам министра, спецпосланникам президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру будет полезно вновь ознакомиться с фактами, говорящими о сущности Киева. Он также уточнил, что сроков их визита в Москву пока нет.

14 июня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Россию. Уточнялось, что визит состоится в ближайшее время.

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